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Умар Кремлёв готов организовать трилогию Бивола и Бетербиева в Москве

Умар Кремлёв готов организовать трилогию Бивола и Бетербиева в Москве
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил о готовности приложить все усилия для того, чтобы третий бой между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и экс-чемпионом мира в этом весе Артуром Бетербиевым состоялся в Москве.

«Я думаю, вы со мной согласитесь, что два лучших боксёра мира и воспитанника Федерации бокса России на родной земле покажут один из самых зрелищных боёв в истории мирового бокса. Это будет сильно, но обязательно нужно и ваше мнение. Делаем?» — написал Кремлёв на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии, Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов и теперь счёт личных встреч между бойцами 1:1.

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