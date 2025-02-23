Бивол провёл автограф-сессию после победы над Бетербиевым сидя в багажнике джипа

Новоиспечённый абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол провёл автограф-сессию после победы в реванше с бывшим обладателем этого титула Артуром Бетербиевым на парковке возле арены, сидя в багажнике джипа.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стал третьим российским абсолютным чемпионом мира в истории бокса.

Для Бетербиева это поражение стало первым в его профессиональной карьере. Впервые с 2017 года, Бетербиев не имеет никаких чемпионских титулов.