Вэйли Чжан проведёт бой с победителем боя между Шевченко и Фиоро

Чемпионка в первом наилегчайшем женском дивизионе UFC Вэйли Чжан проведёт бой с победительницей поединка между чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко и Манон Фиоро.

«Да, команда Вэйли попросила об этом. Она добилась практически всего, чего можно достичь в своём дивизионе, и у меня нет с этим проблем», — сказал президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 252 в Сиэтле.

Бой между Шевченко и Фиоро состоится 10 мая в Квебеке (Канада) на турнире UFC 315, где станет соглавным событием шоу.

Чжан свой последний бой проводила в феврале 2025 года на турнире UFC 312 и одержала там победу единогласным решением судей над Татьяной Суарес.