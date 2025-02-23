Халидов: Бивол сделал для победы чуть больше, чем Бетербиев

Польский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Мамед Халидов прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над экс-обладателем этих титулов Артуром Бетербиевым.

«У Дмитрия и Артура получилась хорошая дилогия. Два близких поединка, даже счёт на карточках судей в обоих случаях был одинаковый, только в разные стороны. В целом соглашусь, что Бивол сделал как будто бы чуть больше для победы. На мой взгляд, здесь логична трилогия. Видел сегодня обращение Умара Кремлёва, в котором он выражал заинтересованность в проведении их третьего поединка в Москве, на стадионе «Лужники». Уверен, у него получится это сделать. Такое событие станет, без преувеличения, спортивным событием 10-летия в нашей стране. Десятки тысяч людей со всей России и стран СНГ захотят вживую посмотреть финал уже легендарной трилогии», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в реванше, который стал главным событием боксёрского вечера 22 февраля в Саудовской Аравии.