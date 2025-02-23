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Дмитрий Бивол готов провести третий бой с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол готов провести третий бой с Артуром Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил о готовности провести трилогию с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Дать реванш Бетербиеву? Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно. Но важно понимать, что всё не от меня зависит. Будет ли интересно организовать этот реванш? Если Турки Аль аш-Шейх захочет, то да», — сказал Бивол на YouTube-канале «Ушатайка».

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу состоялся реванш между Биволом и Бетербиевым. Победу большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя одержал Бивол.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
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