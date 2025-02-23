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Рагозин: сразу было понятно, что у Бетербиева и Бивола будет третий бой

Рагозин: сразу было понятно, что у Бетербиева и Бивола будет третий бой
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Боец клуба «Архангел Михаил», выступающий в лиге RCC, Михаил Рагозин высказался по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над бывшим обладателем этого титула Артуром Бетербиевым.

«Да тут всё ясно было и понятно, что будет третий бой у них. Я ещё до боя знал, что так будет. Бивол красавчик, на классе разобрал соперника. Выиграл без вопросов.

Трудовая победа Бивола, тут можно только поздравить его. Сейчас счёт 1-1. Ждём третий бой», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии состоялся большой вечер бокса, где Бивол в главном событии шоу одержал победу большинством судейских голосов над Бетербиевым.

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