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Тренер Бивола раскрыл тактику Дмитрия на бой-реванш с Бетербиевым

Тренер Бивола раскрыл тактику Дмитрия на бой-реванш с Бетербиевым
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Тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов рассказал о том, какую тактику они использовали во время реванша с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Моё мнение однозначно, что и первый бой Дима выиграл, просто он тогда был немного аккуратнее, чище и выборочнее. А в этот раз он пошёл ва-банк, просто начал «бомбить», пробивать комбинации из трёх, шести, восьми ударов. Думаю, такое нравится болельщикам, которые не настолько тонко разбираются в боксе. А судьи, скажем так, тоже на самом деле далеки от бокса. Я предпочитаю, чтобы моего боксёра судили люди, которые сами боксировали в прошлом.

Я сам люблю больше чистый, такой шахматный бокс. Уверенный, точный… Бокс не для того, чтобы голову разбивали в обмене ударами, а чтобы выигрывали за счёт ума, умения и технико-тактических задумок.

Перед боем я сказал Диме, что первые три раунда надо взять точно, потом немного дать человеку поработать, устать. А дальше опять бой в свои руки взять», — сказал Машьянов на YouTube-канале «Ушатайка».

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера 22 февраля в Саудовской Аравии.

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