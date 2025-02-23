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Рой Джонс-младший прокомментировал результат реванша Бивола и Бетербиева

Рой Джонс-младший прокомментировал результат реванша Бивола и Бетербиева
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Легендарный чемпион прошлых лет Рой Джонс-младший прокомментировал результат реванша между новым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и экс-чемпионом мира в этом дивизионе его соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Бивол провёл отличную работу над ошибками. Это был хороший бой в его исполнении. Гораздо лучше, чем первый. Третий бой будет интересным развитием истории», — приводит слова Джонса ТАСС.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов по итогам 12 раундов главного боя боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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