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Хамзат Чимаев поддержал Артура Бетербиева после поражения от Бивола

Хамзат Чимаев поддержал Артура Бетербиева после поражения от Бивола
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Непобеждённый популярный боец UFC Хамзат Чимаев поддержал своего соотечественника, бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева после его первого в карьере поражения от нового обладателя всех титулов в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Артур Бетербиев навсегда останется в истории бокса, легенда!» — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Бетербиев потерпел поражение от Бивола большинством судейских голосов по итогам главного боя боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они имеют по одной победе в очных противостояниях, и теперь ожидается их возможная трилогия.

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