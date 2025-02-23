Хамзат Чимаев поддержал Артура Бетербиева после поражения от Бивола

Непобеждённый популярный боец UFC Хамзат Чимаев поддержал своего соотечественника, бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева после его первого в карьере поражения от нового обладателя всех титулов в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола.

«Артур Бетербиев навсегда останется в истории бокса, легенда!» — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Бетербиев потерпел поражение от Бивола большинством судейских голосов по итогам главного боя боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они имеют по одной победе в очных противостояниях, и теперь ожидается их возможная трилогия.