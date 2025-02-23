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Стерлинг — о поединке Сехудо и Сонга: хотелось бы видеть этот бой честным для обоих

Стерлинг — о поединке Сехудо и Сонга: хотелось бы видеть этот бой честным для обоих
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо и китайцем Сонг Ядонгом, который завершился победой Ядонга судейским решением.

UFC 2025. UFC Fight Night 252, Сиэтл, США
Генри Сехудо — Сонг Ядонг (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UTD
Сонг Ядонг

«Большой тычок в глаз от Сонга. Хотелось бы, чтобы оставшаяся часть этого боя прошла в чистоте и поединок был честным для обоих», — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По ходу третьего раунда Ядонг совершил тычок в глаз Сехудо, после чего американец был вынужден взять тайм-аут. Во время беседы с рефери именитый Генри неоднократно повторял, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако вышел на концовку третьего раунда. Далее, после беседы с угловыми, Сехудо принял решение не продолжать бой.

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