Стерлинг — о поединке Сехудо и Сонга: хотелось бы видеть этот бой честным для обоих

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо и китайцем Сонг Ядонгом, который завершился победой Ядонга судейским решением.

«Большой тычок в глаз от Сонга. Хотелось бы, чтобы оставшаяся часть этого боя прошла в чистоте и поединок был честным для обоих», — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По ходу третьего раунда Ядонг совершил тычок в глаз Сехудо, после чего американец был вынужден взять тайм-аут. Во время беседы с рефери именитый Генри неоднократно повторял, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако вышел на концовку третьего раунда. Далее, после беседы с угловыми, Сехудо принял решение не продолжать бой.