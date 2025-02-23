Генри Сехудо показал, как выглядит его глаз, травмированный в бою с Ядонгом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал новый пост в социальных сетях. Американский боец показал, как выглядит его глаз, травмированный в главном поединке турнира UFC Fight Night 252 с китайцем Сонг Ядонгом.

«Диплопия, повреждение мягких тканей и роговицы», – написал в соцсетях Сехудо.

Фото: Соцсети Генри Сехудо

Бой завершился победой китайского спортсмена техническим решением после подсчёта очков по итогам трёх проведённых раундов. По ходу третьей пятиминутки Ядонг совершил тычок в глаз Сехудо, после чего американец был вынужден взять тайм-аут. Во время беседы с рефери именитый Генри неоднократно повторял, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако вышел на концовку третьего раунда. Далее, после беседы с угловыми, Сехудо принял решение не продолжать бой.

В итоге все трое судей отдали победу китайцу (29-28, 29-28, 30-27).