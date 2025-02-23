Глава WBC высказался против трилогии Бивол — Бетербиев

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что он против немедленного проведения третьего боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, поскольку у организации есть другой претендент на титульный бой.

«Это было сенсационное выступление Бивола. Отличный бой на высочайшем уровне техники и воли. Трилогия? Давид Бенавидес — обязательный претендент WBC, и он уже разрешил провести два боя между Биволом и Бетербиевым. А сейчас мы должны отметить потрясающий бой и потрясающий турнир!» — приводит слова Сулеймана «Матч ТВ».

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов по итогам 12 раундов главного боя боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Таким образом, Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.