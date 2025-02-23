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Уайт высказался об отношении к двойным чемпионам UFC, упомянув Джона Джонса

Уайт высказался об отношении к двойным чемпионам UFC, упомянув Джона Джонса
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Президент UFC Дана Уайт ответил, как в промоушене относятся к двойным чемпионам.

«Если есть парень, который думает, что он может это сделать, и хочет защищать оба пояса, и прошёл весь путь до всего этого, то у меня не будет проблем с этим. Но этот человек должен быть занят куда больше обычного.

Если только вы действительно не уничтожили дивизион, как Джон Джонс, который всю жизнь выступал в полутяжёлом весе, а затем перешёл в супертяжёлый. Илию я понимаю. В этом есть смысл. Как я уже говорил, кого он победил и как он их победил, и теперь он устал от весогонки и хочет подняться до 155 фунтов? В этом есть смысл.

Но нет, я определённо не против этого. Например, та же Вэйли Чжан, про которую спросили меня. Она добилась практически всего, чего можно достичь в своей весовой категории, и у меня нет с этим проблем, чтобы увидеть её в другом дивизионе. Наша философия не изменилась, это зависит только от конкретного случая», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

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