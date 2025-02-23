Сехудо отреагировал на слова Даны Уайта и затребовал реванш с Ядонгом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на слова президента промоушена Даны Уайта по поводу реванша с Сонг Ядонгом.

«Спасибо всем моим фанатам и всем моим ненавистникам. Ну, я не хотел, чтобы вечер закончился так для фанатов, для Сонга и определённо не для себя. Нам нужно как можно скорее вернуться к этому поединку!!!

Дана Уайт, я слышал, что ты сказал, но я призываю тебя пересмотреть своё мнение. При всём уважении к Сонгу, ты воин… но ты не выиграл этот бой, а я не проиграл. У нас есть незаконченное дело. И я знаю, что ты согласен. Вернёмся назад», — написал Сехудо в социальных сетях.