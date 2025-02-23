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Дана Уайт ответил, планируется ли реванш между Сехудо и Ядонгом

Дана Уайт ответил, планируется ли реванш между Сехудо и Ядонгом
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо и китайцем Сонг Ядонгом, завершившийся победой Ядонга судейским решением.

UFC 2025. UFC Fight Night 252, Сиэтл, США
Генри Сехудо — Сонг Ядонг (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UTD
Сонг Ядонг

«Как вы думаете, это было намеренно? Зачем ему было тыкать Сехудо в глаз? У него всё было хорошо в поединке. Вовсе нет никаких мыслей об их реванше. Ни капельки. Я просто не хочу видеть их вместе снова. А вы?» — приводит слова Уайта издание Essentially Sports.

Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о результате поединка Сехудо и Ядонга, заявив, что хотел бы увидеть чистый бой.

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