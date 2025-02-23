Ядонг прокомментировал тычок в глаз Генри Сехудо во время поединка

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг высказался по поводу инцидента в поединке с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, во время которого китаец ткнул американцу пальцем в глаз, из-за чего Сехудо не смог продолжить поединок.

«Это была чистая случайность. Я не очень доволен этим. Что есть, то есть. Я чувствую себя виноватым. Мне жаль Генри.

Я понимал, что бой могут признать несостоявшимся, если бы он продолжил поединок. Поэтому я чувствую себя ещё хуже», — сказал Ядонг на пресс-конференции после поединка.

Сехудо потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах. Ядонг одержал 19-ю победу при шести поражениях. Один бой в послужном списке китайца завершился вничью, ещё два — без результата.