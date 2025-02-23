Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ядонг прокомментировал тычок в глаз Генри Сехудо во время поединка

Ядонг прокомментировал тычок в глаз Генри Сехудо во время поединка
Комментарии

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг высказался по поводу инцидента в поединке с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, во время которого китаец ткнул американцу пальцем в глаз, из-за чего Сехудо не смог продолжить поединок.

UFC 2025. UFC Fight Night 252, Сиэтл, США
Генри Сехудо — Сонг Ядонг (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UTD
Сонг Ядонг

«Это была чистая случайность. Я не очень доволен этим. Что есть, то есть. Я чувствую себя виноватым. Мне жаль Генри.

Я понимал, что бой могут признать несостоявшимся, если бы он продолжил поединок. Поэтому я чувствую себя ещё хуже», — сказал Ядонг на пресс-конференции после поединка.

Сехудо потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах. Ядонг одержал 19-ю победу при шести поражениях. Один бой в послужном списке китайца завершился вничью, ещё два — без результата.

Материалы по теме
Сехудо отреагировал на слова Даны Уайта и затребовал реванш с Ядонгом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android