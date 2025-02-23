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«Дух чемпиона не сломить одним вечером». Рамзан Кадыров — о поражении Бетербиева

«Дух чемпиона не сломить одним вечером». Рамзан Кадыров — о поражении Бетербиева
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на поражение уроженца Чечни Артура Бетербиева в поединке с Дмитрием Биволом, который прошёл в Эр-Рияде в ночь с 22 на 23 февраля.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Прошедшей ночью Эр-Рияд стал ареной одного из самых захватывающих поединков в истории профессионального бокса. Бой, которого с нетерпением ждал весь мир, наконец-то состоялся – реванш между двумя бескомпромиссными бойцами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Эта схватка не просто определяла сильнейшего, она стала битвой характеров, где на кону стояли не только чемпионские пояса. Артур Бетербиев, обладая несокрушимой силой и завидным упорством в ринге, вновь показал всему миру, почему его считают одним из самых устрашающих нокаутеров современности. Но в этот вечер он уступил.

Да, сегодня в рекорде Артура появилось одно поражение. К сожалению, в спорте без этого никак. Однако он был и остаётся для всех любителей бокса эталонным бойцом, который за карьеру сокрушил далеко не одного сильного бойца. Его спортивная карьера – это история абсолютного мастерства, несгибаемой воли и непревзойдённой силы. Он шел по боксёрскому Олимпу, сокрушая соперников одного за другим, и каждый его бой был не просто победой, а демонстрацией чистого превосходства.

В спорте невозможно идти вперёд, не встречая испытаний, но ничто не способно стереть его имя из летописи мирового бокса. Бетербиев был, есть и будет всегда символом бескомпромиссного бокса, человеком, который доказал, что настоящий чемпион – это тот, кто не только побеждает, но и принимает любые вызовы. Артур стал примером для поколения молодых бойцов, доказав, что дисциплина и труд – ключ к вершинам. Его достижения – это наследие, которое невозможно перечеркнуть одним боем, потому что настоящие чемпионы остаются в истории не благодаря победам, а благодаря тому, как они проходят через испытания.

Дух чемпиона не сломить одним вечером. Я искренне желаю дорогому брату Артуру много ярких побед и достижений! Уверен, что в будущем они будут ещё более грандиозными», – написал Кадыров в социальной сети.

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