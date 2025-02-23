Ядонг — о своём следующем сопернике: если не Сехудо, то дайте мне О'Мэлли

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг заявил, что не против провести матч-реванш с американцем Генри Сехудо, победу над которым одержал в ночь на 23 февраля, или с бывшим обладателем пояса Шоном О'Мэлли.

«Моя цель — стать чемпионом мира, поэтому, что бы ни предложили мне в UFC, я хочу драться с парнями, которые рангом выше меня. Если не Генри, то дайте мне (Шона) О'Мэлли. Я могу драться в любое время», — сказал Ядонг на пресс-конференции после поединка.

Сехудо потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах. Ядонг одержал 19-ю победу при шести поражениях. Один бой в послужном списке китайца завершился вничью, ещё два — без результата.