Агит Кабайел бросил вызов Александру Усику

Обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел бросил вызов украинцу Александру Усику после победы в Саудовской Аравии.

«Я не люблю использовать трэш-ток, но я готов к следующему вызову. Если это будет Усик — будет здорово. Если другой оппонент топ-уровня — тоже прекрасно», — приводит слова Кабайела Fighthub.

Агиту Кабайелу 32 года. Боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и имеет в своём активе победы над британцем Дереком Чисорой, россиянином Арсланбеком Махмудовым и кубинцем Фрэнком Санчесом.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.