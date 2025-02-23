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Триумфатор соглавного боя UFC Fight Night 252 рассказал о проблемах со здоровьем перед шоу

Триумфатор соглавного боя UFC Fight Night 252 рассказал о проблемах со здоровьем перед шоу
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31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Бренданом Алленом, который завершился победой единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 252, Сиэтл, США
Брендан Аллен — Энтони Эрнандес (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Брендан Аллен
Окончено
UD
Энтони Эрнандес

«Давайте просто скажем, что в пятницу я перестал принимать амоксициллин. Я чувствовал себя дерьмово, и я не собираюсь врать: две недели назад у меня были проблемы с рёбрами. До этого у меня также были проблемы с ними. Просто благодарю бога за UFC Performance Institute. Они были здесь и помогали мне каждый чёртов день.

Мы подготовили всё для боя, вышли и добились своего. Но эти чёртовы таблетки… Амоксициллин помогал удерживать вес. Я тоже разговаривал с медицинскими работниками, и они сказали то же самое. Когда ты принимаешь антибиотики, очень трудно сбросить вес. Поэтому, когда мой организм пытался восстановиться, я пытался истощить его. Это был просто кошмар, но я чертовски крепкий орешек и добился своего», — приводит слова Эрнандеса издание MMAJunkie.

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