Триумфатор соглавного боя UFC Fight Night 252 рассказал о проблемах со здоровьем перед шоу

31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Бренданом Алленом, который завершился победой единогласным решением судей.

«Давайте просто скажем, что в пятницу я перестал принимать амоксициллин. Я чувствовал себя дерьмово, и я не собираюсь врать: две недели назад у меня были проблемы с рёбрами. До этого у меня также были проблемы с ними. Просто благодарю бога за UFC Performance Institute. Они были здесь и помогали мне каждый чёртов день.

Мы подготовили всё для боя, вышли и добились своего. Но эти чёртовы таблетки… Амоксициллин помогал удерживать вес. Я тоже разговаривал с медицинскими работниками, и они сказали то же самое. Когда ты принимаешь антибиотики, очень трудно сбросить вес. Поэтому, когда мой организм пытался восстановиться, я пытался истощить его. Это был просто кошмар, но я чертовски крепкий орешек и добился своего», — приводит слова Эрнандеса издание MMAJunkie.