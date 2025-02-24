«Наступлю ему на голову, и всё». Дю Плесси — о потенциальном поединке с Мухаммадом

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном поединке против действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе американо-палестинца Белала Мухаммада.

«Как сложится этот бой? Я наступлю ему на голову, и всё будет окончено», — приводит слова дю Плесси MMAFighting.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где Дрикус дю Плесси победил Стрикленда единогласным решением судей. До этого бойцы встречались в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал также Дрикус.

Белал Мухаммад вернётся в октагон 10 мая в Канаде на турнире UFC 315, его соперником станет Джек Делла Маддалена.