Американский тренер обвинил в предвзятости организаторов реванша Бетербиев — Бивол

Американский тренер Стивен Эдвардс раскритиковал освещение реванша между российскими полутяжеловесами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Мне не понравилось, что DAZN отдавали предпочтение всему, что делал Бивол. В первой части боя Бетербиев провёл хороший раунд, а они показывают моменты с Биволом. То же происходило и в первом бою. Я сказал себе: «Если всё будет близко, победу отдадут Биволу».

Для меня не было разницы между ними. Это было похоже на ничью. Бетербиев выиграл 10-й раунд, Бивол – 11-й, а Бетербиев – 12-й. У меня нет проблем со счётом 114-114. Как и нет проблем со счётом 115-113 в любую сторону», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.