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Артур Бетербиев обратился к болельщикам после поражения от Бивола

Артур Бетербиев обратился к болельщикам после поражения от Бивола
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев обратится к болельщикам после реванша с соотечественником Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Напомним, поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

«Это был хороший бой с достойным соперником. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего пути. Но спорт есть спорт. Мы обязательно вернёмся ещё сильнее. Планы Всевышнего всегда лучше наших», — написал Бетербиев в социальных сетях.

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