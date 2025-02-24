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Бивол объяснил, почему победа над Бетербиевым стала для него «сладкой»

Бивол объяснил, почему победа над Бетербиевым стала для него «сладкой»
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Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Конечно, это сладкая победа. Я отобрал пояса и отомстил. Меня мучило это внутри. Я хотел победить и смог это сделать», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Напомним, реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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