Сауль Альварес заявил о готовности к реваншу с Биволом

Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес заявил о готовности провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

«Реванш интересен, будем его обсуждать. Я готов», — цитирует Альвареса ТАСС.

Поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае 2021 года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Альварес, на тот момент лидер рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, потерпел второе поражение в карьере.

В минувшие выходные Бивол одержал победу в реванше с Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

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