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Иван Штырков выразил уверенность, что нужен третий бой Бетербиева и Бивола

Иван Штырков выразил уверенность, что нужен третий бой Бетербиева и Бивола
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков выступил за организацию третьего боя между звёздными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Такой бокс будет радовать своих фанатов всегда. В таких историях окончательная точка и окончательное решение просто необходимо. Я за третий бой», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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