Перейра провёл борцовскую схватку на снегу, Анкалаев отреагировал

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра продолжает подготовку к поединку с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Бразилец провёл борцовскую схватку на снегу, на что Анкалаев отреагировал в социальных сетях.

«Надеюсь, ты готов заниматься этим 25 минут», — написал Анкалаев.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.