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Американский боксёр Томпсон: Биволу отдали победу за то, что он дотянул до гонга

Американский боксёр Томпсон: Биволу отдали победу за то, что он дотянул до гонга
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Американский боксёр Лайонелл Томпсон (22-5, 12 KO), выступавший в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), раскритиковал результат реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Знаете, как это выглядит? Чуваку отдали победу за то, что он дотянул до гонга. Бивол не победил. Я отдал ему два первых раунда. Но он провалил середину боя. Он вообще ничего не делал. Проиграл все раунды без боя. Да, можно сказать, что он хорошо провёл 10-й и 11-й раунды. Но в последней трёхминутке его едва не остановили.

Артуру почти 40 лет, Бивол намного моложе. А ещё у Бивола более американский стиль, который всем нравится. Посмотрели на это и решили: «Чувак, дотяни до гонга, и мы отдадим тебе победу!» — сказал Томпсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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