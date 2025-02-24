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Эдди Хирн заявил, что Бивол — второй боксёр в мире

Эдди Хирн заявил, что Бивол — второй боксёр в мире
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Эдди Хирн, сопромоутер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о статусе россиянина после победы в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Нужно помнить, что Бивол победил Сауля Альвареса, лучшего боксёра мира. И это парень, победивший абсолютного чемпиона мира из топ-5 рейтинга pound-for-pound. Для меня это причина назвать Бивола лучшим. Очевидно, первое место должно отойти Усику, но для меня Бивол — боксёр номер два в мире», — сказал Хирн на пресс-конференции.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115).

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