Костя Цзю оценил судейское решение в реванше Бетербиев — Бивол

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал результат реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113).

«Я смотрел каждый раунд с точки зрения судьи. Вот моё мнение: Артур Бетербиев сделал недостаточно для победы в этом бою, в то время как Дмитрий Бивол действительно проделал много для своей победы. Я бы отдал победу именно Дмитрию. Моё мнение не изменит итог боя, так как я не судья; я просто люблю этот вид спорта и старался оценить его объективно. Дмитрий заслуженно выиграл этот бой», — приводит слова Цзю «Советский спорт».