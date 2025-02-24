«Наша победа!» Бивол опубликовал фото с командой после реванша с Бетербиевым

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал совместное фото с командой после реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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