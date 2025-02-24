Бивол перечислил возможных соперников после победы над Бетербиевым

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол перечислил возможных соперников после победы в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Помимо Канело, Артура Бетербиева и Дэвида Бенавидеса, я бы ещё упомянул Каллума Смита. Он тоже претендует на пояса. Турки Аль аш-Шейх спрашивал меня о потенциальном поединке в первом тяжёлом весе. Это тоже вариант», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.