Усик сказал, где хотел бы провести реванш с Дюбуа

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира? Да, за абсолютного. Где бы он мог состояться? Лондон, Эр-Рияд… неважно. Мой первый выбор — стадион «Уэмбли». Я готов», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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