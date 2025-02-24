Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик сказал, где хотел бы провести реванш с Дюбуа

Усик сказал, где хотел бы провести реванш с Дюбуа
Комментарии

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира? Да, за абсолютного. Где бы он мог состояться? Лондон, Эр-Рияд… неважно. Мой первый выбор — стадион «Уэмбли». Я готов», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Материалы по теме
Фото
Усик вручил Кабайелу пояс WBC после победы немца над Чжилэем

Александр Усик поприветствовал Конора Макгрегора и спародировал его походку

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android