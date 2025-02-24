Чемпион в трёх весах Накатани защитил титул WBC, нокаутировав непобеждённого мексиканца

В Токио (Япония) завершился боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани (29-0, 22 KO) провёл защиту титула WBC в легчайшем весе (до 53,3 кг) против мексиканца Давида Контрераса (28-0, 18 KO).

Победу нокаутом в третьем раунде одержал Накатани.

Дзюнто Накатани 27 лет. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в ноябре 2020-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). После двух защит перешёл во второй наилегчайший дивизион (до 52,2 кг), где также стал чемпионом и провёл одну защиту. Победа над Контрерасом стала для Накатани третьей защитой.