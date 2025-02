Стал известен полный кард турнира «Наше Дело» 28 февраля в Казани

Опубликован полный кард турнира «Наше Дело», который состоится 28 февраля в Казани.

Главный кард:

Дмитрий Арышев VS Даурен Ермеков — 5 раундов по 5 минут, MMA

Хадис Ибрагимов VS Шамсутдин Махмудов — 5 раундов по 5 минут, MMA

Дмитрий Климов VS Бруно Роверсо — 3 раунда по 5 минут, MMA

Предварительный кард:

Искандар Зияев VS Давид Нерсисян — 5 раундов по 3 минуты, голые кулаки

Хайбула Мусалов VS Андрэ Рикардо — 3 раунда по 5 минут, MMA

Ислам Жангоразов VS Павел Шульский — 3 раунда по 3 минуты, голые кулаки

Алексей Мешков VS Ислам Ибрагимов — 3 раунда по 5 минут, MMA

Дамил Шарафутдинов VS Даниял Эльбаев — 3 раунда по 3 минуты, голые кулаки

Иван Грачев VS Бекхан Мальсагов — 3 раунда по 5 минут, MMA

Шодмон Назокатов VS Эркин Пратов — 3 раунда по 5 минут, MMA

Кристина Степанян VS Анна Селиванова— 3 раунда по 5 минут, MMA

Магомед Нальгиев VS Артуш Саркисян — 3 раунда по 5 минут, MMA

Тамерлан Валиев VS Николай Присмаков — 3 раунда по 5 минут, MMA