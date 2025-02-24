«Нам не по 16 лет». Бивол иронично отреагировал на нежелание Бетербиева жать ему руку

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал примечательный эпизод в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, после оглашения судейского вердикта Бетербиев отказался жать Биволу руку, позже, по словам Дмитрия, объяснив это тем, что надеется на третий бой.

«Это не был высокомерный поступок, всё нормально. Конечно, нам не по 16 лет, а почти по 40. И не пожимать руку сопернику — странно (смеётся). Но если он так хочет, нет проблем», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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