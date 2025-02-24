Определился состав сборной России на чемпионат и первенство мира по муайтай

С 17 по 22 февраля в Екатеринбурге прошёл чемпионат и первенство России по муайтай. По его итогам стал известен состав национальной команды на майский чемпионат мира в Турции и на сентябрьское первенство мира в ОАЭ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 45 регионов страны. Суммарно было проведено 304 поединка. Интерактивная программа ждала и зрителей: конкурсы, призы и автограф-сессия со звездой муайтай и кикбоксинга Артёмом Вахитовым.

Прославленный боец отметил рост профессионализма выступающих: «Меняются правила, растёт уровень подготовки к соревнованиям. Сейчас более техничные ребята становятся — видно, что скоростные. Клинчу многие обучены. Раньше это была в основном борьба на характере», — рассказал многократный чемпион мира, Европы, России.

Также в дни проведения турнира состоялась отчётно-выборная конференция, по итогам которой Дмитрий Путилин был единогласно переизбран на пост президента Федерации муайтай России.

«Все шесть соревновательных дней мы наблюдали отличные бои. Это был огромный форум, на который съехались лучшие спортсмены, тренеры и специалисты по муайтай. Было сразу несколько сенсаций, когда проигрывали первые номера сборной России. Впереди нас ждёт чемпионат мира, который в мае пройдёт в Турции. Команда сформирована, будем готовиться. Конкуренция на мировой арене серьёзнейшая», — прокомментировал соревнования Путилин.

Главный старт страны по муайтай состоялся в Екатеринбурге, где должны были пройти Всемирные игры дружбы, отложенные на неопредёленный срок указом президента РФ.