«Совсем не понравилось». Бивол раскритиковал одного из судей реванша с Бетербиевым

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскритиковал работу одного из судей его реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым.

По мнению Бивола, счёт 114-114, выставленный канадцем Жан-Робертом Лэйни, не соответствует действительности.

«Кажется, первый судья насчитал ничью, верно? Очевидно, это был сюрприз для меня. Мне это совсем не понравилось. Поскольку на этот раз я считал, что сделал достаточно для победы. Говорю откровенно», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу The Ring.

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