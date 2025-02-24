Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Совсем не понравилось». Бивол раскритиковал одного из судей реванша с Бетербиевым

«Совсем не понравилось». Бивол раскритиковал одного из судей реванша с Бетербиевым
Комментарии

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскритиковал работу одного из судей его реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым.

По мнению Бивола, счёт 114-114, выставленный канадцем Жан-Робертом Лэйни, не соответствует действительности.

«Кажется, первый судья насчитал ничью, верно? Очевидно, это был сюрприз для меня. Мне это совсем не понравилось. Поскольку на этот раз я считал, что сделал достаточно для победы. Говорю откровенно», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу The Ring.

Материалы по теме
Бивол перечислил возможных соперников после победы над Бетербиевым

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android