Тренер Бивола: Бетербиев — машина, не знаю, из чего он сделан

Геннадий Машьянов, тренер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о сопернике россиянина — соотечественнике Артуре Бетербиеве.

«Артур вообще феноменальный человек. Вы видели 20-летнего, чтобы так выглядел? Это машина. Не знаю, из чего он сделан. Я его видел в 25-30 лет. Ему сейчас 40 — он ещё в два раза лучше стал. Как хорошее выдержанное вино или коньяк: чем оно старее, тем лучше. Так и Артур: чем он старше, тем становится лучше», — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.