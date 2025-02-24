Олег Тактаров показал армейское фото

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией.

«Собака — друг человека, женщина — не всегда», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Напомним, в последнем бою, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах на счету именитого спортсмена 24 поединка, где он одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза поединки с его участием заканчивались вничью.

Тактаров разрешил конфликт между фанатами на UFC 311: