Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров показал армейское фото

Олег Тактаров показал армейское фото
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией.

«Собака — друг человека, женщина — не всегда», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Напомним, в последнем бою, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах на счету именитого спортсмена 24 поединка, где он одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза поединки с его участием заканчивались вничью.

Материалы по теме
«Меня замалчивали на Западе, потому что я русский». Интервью с Олегом Тактаровым
Эксклюзив
«Меня замалчивали на Западе, потому что я русский». Интервью с Олегом Тактаровым

Тактаров разрешил конфликт между фанатами на UFC 311:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android