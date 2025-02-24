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Усик ответил, кто станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Усик ответил, кто станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе
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38-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

— Кто может стать вашим преемником на посту абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе?
— Я считаю, что Мозес Итаума — великий боец. Он молод и у него большое будущее, — приводит слова Усика портал talkSPORT.

На счету 20-летнего боксёра 11 боёв, в которых он одержал 11 побед, из которых девять — нокаутом. Примечательно, что все досрочные победы Итаума одерживал в первом или втором раунде.

Итаума в 2024-м провёл сразу четыре поединка. Впервые в календарном году он вышел на ринг 22 марта, победив нокаутом в первом раунде соотечественника Дэна Гарбера. 18 мая он встретился с Ильёй Мезенцевым и победил его техническим нокаутом во втором раунде, завоевав вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжёлом весе. После этого Итаума провёл ещё две успешные защиты.

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