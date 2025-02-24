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Дастин Порье: я бы сразу дал шанс Илие Топурии подраться за пояс UFC в лёгком весе

Дастин Порье: я бы сразу дал шанс Илие Топурии подраться за пояс UFC в лёгком весе
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье утверждает, что экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия заслуживает сразу получить поединок за титул UFC в категории до 70 кг после перехода в дивизион.

«Илия сделал правильно, что освободил пояс и не стал задерживать дивизион, где парни так упорно трудятся, чтобы получить титульник. Уважаю его, хоть никогда лично не пересекался с ним.

Получит ли он бой с чемпионом сразу? Трудно сказать, если учесть, как обстоят дела в лёгком весе в последние несколько лет. Однако такому парню, который освободил пояс, поднялся в весе, финишировал Макса Холлоуэя в стойке, я бы сразу дал подраться за пояс в лёгком весе», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.

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