Джозеф Паркер: если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер заявил о желании провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе — непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Как я могу упустить шанс побороться за титул чемпиона мира в следующий раз?.. Если Усику нужен партнёр для танца, то я готов. Хочу вернуть себе титул чемпиона мира», — приводит слова Паркера журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил нокаутом представителя Демократической Республики Конго Мартина Баколе нокаутом во втором раунде.