«Это были близкие бои. Ждём решающий». Бадаев — о противостоянии Бивол — Бетербиев

Вице-президент промоушена ACA россиянин Асланбек Бадаев поделился мнением о противостоянии между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевыем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе.

«Артур и Дима — красавцы. Достойные друг друга соперники и люди. Диму поздравляем в этот раз. Он победил справедливо. При этом хотелось бы, чтобы люди признали заслуженную победу Артура в прошлый раз. Это были близкие бои. Ждём решающий поединок», — написал Бадаев в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 13 октября 2024 года, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. В реванше, который прошёл 22 февраля, победу решением большинства судей одержал Дмитрий.