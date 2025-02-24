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«Это были близкие бои. Ждём решающий». Бадаев — о противостоянии Бивол — Бетербиев

«Это были близкие бои. Ждём решающий». Бадаев — о противостоянии Бивол — Бетербиев
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Вице-президент промоушена ACA россиянин Асланбек Бадаев поделился мнением о противостоянии между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевыем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Артур и Дима — красавцы. Достойные друг друга соперники и люди. Диму поздравляем в этот раз. Он победил справедливо. При этом хотелось бы, чтобы люди признали заслуженную победу Артура в прошлый раз. Это были близкие бои. Ждём решающий поединок», — написал Бадаев в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 13 октября 2024 года, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. В реванше, который прошёл 22 февраля, победу решением большинства судей одержал Дмитрий.

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