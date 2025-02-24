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Пэдди Пимблетт: мой бой с Макгрегором будет самым грандиозным в истории спорта

Пэдди Пимблетт: мой бой с Макгрегором будет самым грандиозным в истории спорта
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Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт заинтересован в поединке с бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Бой с Конором? Это звучит очень заманчиво. Многие люди уже говорили мне: «Победи Чендлера, сразись с Макгрегором». Очевидно, что это будет самый грандиозный поединок в истории спорта, самый захватывающий бой, который мы когда-либо видели», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в Манчестере на турнире UFC 304, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде представителя США Бобби Грина.

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