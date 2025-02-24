Дастин Порье раскрыл, когда состоится его последний бой в профессиональной карьере

Бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье раскрыл, когда состоится его последний поединок в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств.

«Мы работаем над турниром UFC в Новом Орлеане. [Он состоится] Скорее всего, в июле или августе. Уйти на пенсию там, где всё началось, в Луизиане, было бы невероятно для меня и моей карьеры», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.