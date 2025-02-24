Стерлинг утверждает, что Мовсар Евлоев должен драться с Волкановски за титул UFC

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг утверждает, что за титул UFC в полулёгком весе (до 66 кг) должен драться топовый и непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев, а не представитель Бразилии Диего Лопес.

«Определённо, следующим за титул в полулёгком весе должен был драться Мовсар. Но, конечно, ни один боец в здравом уме никогда не откажется от чемпионского поединка», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой за титул UFC в полулёгком весе пройдёт 13 апреля на турнире UFC 314. Его оспорят Александр Волкановски и Диего Лопес.