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Стерлинг утверждает, что Мовсар Евлоев должен драться с Волкановски за титул UFC

Стерлинг утверждает, что Мовсар Евлоев должен драться с Волкановски за титул UFC
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Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг утверждает, что за титул UFC в полулёгком весе (до 66 кг) должен драться топовый и непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев, а не представитель Бразилии Диего Лопес.

«Определённо, следующим за титул в полулёгком весе должен был драться Мовсар. Но, конечно, ни один боец в здравом уме никогда не откажется от чемпионского поединка», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой за титул UFC в полулёгком весе пройдёт 13 апреля на турнире UFC 314. Его оспорят Александр Волкановски и Диего Лопес.

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