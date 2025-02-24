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Тренер Шавката Рахмонова ответил, когда его подопечный проведёт следующий бой

Тренер Шавката Рахмонова ответил, когда его подопечный проведёт следующий бой
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Эдуард Базров, являющийся тренером топового и непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова, ответил, когда примерно его подопечный проведёт следующий бой.

«По моим подсчётам это, скорее всего, конец лета. Просто чтобы он хорошо подготовился, восстановился. Это то, какие мысли у меня в голове. А так посмотрим, что будет. Мы не хотим спешить, рисковать [и возвращаться как можно скорее в октагон]. Можем ещё один претендентский бой провести, если так решит UFC», — сказал Базров в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

Ранее Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом.

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