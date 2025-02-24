Тренер Рахмонова поделился подробностями о травме Шавката

Эдуард Базров, являющийся тренером топового и непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, поделился подробностями о травме своего подопечного.

«Эта травма была у Шавката ещё в бою с Ианом Гарри. Мы надеялись, что займёмся ей, и она пройдёт. Однако лечение затянулось, как и его состояние. Мы могли бы к этому времени восстановить ногу Шавката [чтобы он принял бой с Белалом Мухаммадом]. Но не будем забывать, что скоро Рамадан. И полноценную нагрузку давать ему нельзя. Поэтому остался бы всего месяц. К тому же, следовало лететь в Майами (в зал American Top Team, где проходит подготовку Рахмонов. — Прим. «Чемпионата»), чтобы пройти учебно-тренировочный процесс. Но мы хотим, чтобы здоровье Шавката восстановилось полностью. И уже после этого заняться титульной гонкой», — сказал Базров в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».