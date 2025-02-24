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В топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года вошли два боксёра

В топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года вошли два боксёра
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Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов по итогу 2024 года по версии авторитетного издания Sky Sports.

Согласно его данным, Фьюри заработал порядка $ 146,1 млн, а 38-летний уроженец Симферополя — $ 120,9 млн.

Напомним, в 2024 году Александр и Тайсон провели два поединка. Первый бой между ними состоялся 18 мая в Эр-Рияде. Тогда победу раздельным решением судей одержал Усик.

В реванше, который состоялся 22 декабря также в столице Саудовской Аравии, победу вновь одержал Александр, но уже единогласным решением судей.

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